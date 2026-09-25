Kangra News: शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में सम्मानित हुईं राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मंजरी महाजन

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पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुजानपुर टीहरा की प्रधानाचार्य मंजरी वी महाजन ने विद्यालय में आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को लागू कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। डॉ. राजेश शर्मा ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मंजरी ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ विद्यार्थियों में सामाजिक व पर्यावरणीय जागरूकता विकसित की है।नवाचार आधारित शिक्षण और स्कूल के प्रभावी नेतृत्व के लिए उनके प्रयास अनुकरणीय हैं। डॉ. राजेश शर्मा ने इस उपलब्धि को पूरे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण बताते हुए कहा कि यह सफलता अन्य शिक्षकों व विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि मंजरी के अनुभवों और दूरदर्शी सोच का लाभ भविष्य में भी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को निरंतर मिलता रहेगा।