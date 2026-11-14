Kangra News: मटौर स्कूल के मेधावी सम्मानित, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां

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संवाद न्यूज एजेंसीगगल (कांगड़ा)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मटौर में शनिवार को बाल दिवस के उपलक्ष्य पर वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। विद्युत विभाग के सेवानिवृत्त सहायक अभियंता देशराज शर्मा ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की, जबकि प्रधानाचार्य संदीप शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।समारोह में मुख्यातिथि ने अपने पूर्वजों की स्मृति में राजकीय प्राथमिक पाठशाला मटौर को 10 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित कमरा समर्पित किया। इससे पहले भी वह जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटर और जूते वितरित कर चुके हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और माता-पिता व गुरुजनों का सम्मान करने का संदेश दिया।कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुआ। इसके बाद विद्यार्थियों ने स्वागत गीत सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर खूब समां बांधा। प्रधानाचार्य संदीप शर्मा ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर विद्यालय की उपलब्धियों की जानकारी दी।इस दौरान शिक्षा, खेलकूद और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। एनएसएस, इको क्लब और सड़क सुरक्षा के उत्कृष्ट स्वयंसेवकों के साथ बेस्ट बॉय और बेस्ट गर्ल को भी सम्मानित किया गया। समारोह में एसएमसी प्रधान राकेश कुमार, पंचायत प्रधान शिवानी, अभिभावक और पूर्व शिक्षक मौजूद रहे। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।