Kangra News: गलत दिशा से आ रही बाइक ने स्कूटी को मारी टक्कर, तीन घायल

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पुलिस के अनुसार, नौ नवंबर को बाइक चालक हरफूल तेज रफ्तार और लापरवाही से बाइक चलाते हुए गलत दिशा में आया और स्कूटी को टक्कर मार दी। डीएसपी पालमपुर सुनील राणा ने बताया कि इस मामले में पुलिस थाना पालमपुर में बाइक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। संवाद