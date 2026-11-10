Kangra News: डाढ में अज्ञात स्कूटी की टक्कर से पैदल राहगीर घायल

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पुलिस के अनुसार, छह नवंबर की रात दीपक डाढ में पैदल जा रहा था। इसी दौरान एक अज्ञात स्कूटी चालक उसे टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। हादसे में घायल दीपक का उपचार टांडा अस्पताल में चल रहा है।डीएसपी पालमपुर सुनील राणा ने बताया कि दीपक ने नौ नवंबर को उपचार के दौरान पुलिस को बयान दर्ज करवाया। उसने बताया कि हादसे के तुरंत बाद पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी। बाद में उपचार के दौरान पुलिस को हादसे की जानकारी मिली। पुलिस थाना पालमपुर में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। संवाद