Kangra News: डाढ में अज्ञात स्कूटी की टक्कर से पैदल राहगीर घायल
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 11:55 PM IST
Updated Tue, 10 Nov 2026 11:55 PM IST
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पालमपुर (कांगड़ा)। डाढ में अज्ञात स्कूटी की टक्कर से पैदल जा रहा व्यक्ति घायल हो गया। घायल की पहचान उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के शंकरपुर निवासी दीपक के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, छह नवंबर की रात दीपक डाढ में पैदल जा रहा था। इसी दौरान एक अज्ञात स्कूटी चालक उसे टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। हादसे में घायल दीपक का उपचार टांडा अस्पताल में चल रहा है।
डीएसपी पालमपुर सुनील राणा ने बताया कि दीपक ने नौ नवंबर को उपचार के दौरान पुलिस को बयान दर्ज करवाया। उसने बताया कि हादसे के तुरंत बाद पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी। बाद में उपचार के दौरान पुलिस को हादसे की जानकारी मिली। पुलिस थाना पालमपुर में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। संवाद
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पुलिस के अनुसार, छह नवंबर की रात दीपक डाढ में पैदल जा रहा था। इसी दौरान एक अज्ञात स्कूटी चालक उसे टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। हादसे में घायल दीपक का उपचार टांडा अस्पताल में चल रहा है।
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डीएसपी पालमपुर सुनील राणा ने बताया कि दीपक ने नौ नवंबर को उपचार के दौरान पुलिस को बयान दर्ज करवाया। उसने बताया कि हादसे के तुरंत बाद पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी। बाद में उपचार के दौरान पुलिस को हादसे की जानकारी मिली। पुलिस थाना पालमपुर में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। संवाद
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