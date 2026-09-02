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Kangra News: सिटी में आज खास

Thu, 03 Sep 2026 04:27 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 04:27 AM IST
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Kangra News, Today Kangra News, Kangra Hindi News
स्वास्थ्य
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शिविर-स्वास्थ्य खंड महाकाल के तहत ऊपरला और बूहला पंजाला में आयुष्मान आरोग्य शिविर सुबह 10 बजे से।
धार्मिक
फेरी-श्री गुग्गा छतरी मंदिर सलोह की अंतिम फेरी सुबह 8 बजे गरला, सुलह, फरेढ़ और चिम्बलहार गांवों से होकर गुजरेगी।
कथा-शिव मंदिर नरवाणा धरवाला बल्ला में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से। आचार्य कुलदीप शर्मा श्रीकृष्ण लीलाओं का करेंगे वर्णन।
भजन संध्या-जालग मैदान में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर भजन संध्या शाम 7 बजे से। लोक गायक करनैल राणा और पूनम भारद्वाज देंगे प्रस्तुतियां।
लक्की ड्रॉ
शुभारंभ-जिला रेडक्रास सोसायटी व ओएसए धर्मशाला कॉलेज के तत्वावधान में उपायुक्त हेमराज बैरवा डीसी कार्यालय सभागार में लक्की ड्रॉ का शुभारंभ पूर्वाह्न 11:30 बजे करेंगे।

उद्घाटन
स्प्रे पंप-ग्राम पंचायत सेहल (बैजनाथ) में राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा विद्युत चलित स्प्रे पंप का उद्घाटन व वितरण पूर्वाह्न 11 बजे करेंगे।
काम की बात
सड़क बंद-रैत-कोहला 2.5 किमी सड़क मार्ग पर सीमेंट कंक्रीट पेवर बिछाने के कार्य के चलते 30 सितंबर तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी। वाहन चालक इस दौरान पुहाड़ा-चुड़था, हरनेरा-बड़ज-ततवानी या पुलिस द्वारा निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें।
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