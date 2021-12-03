Kangra News: हवाई अड्डा विस्तारीकरण के लिए और 100-150 करोड़ चाहिए

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विस्तारीकरण के तहत प्रभावित परिवारों के भूमि मुआवजे और पुनर्वास की प्रक्रिया जारी है। अब तक प्रभावितों को भूमि मुआवजे के रूप में 110 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं। इसके अलावा, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएंडआर) के तहत करीब 36 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है।हाल ही में मिले 150 करोड़ रुपये से भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के लंबित कार्यों को गति मिलेगी। शेष प्रक्रियाओं को समयबद्ध पूरा करने के लिए अतिरिक्त राशि की उपलब्धता बेहद अहम रहेगी।कांगड़ा की एसडीएम डॉ. अंजलि गर्ग ने कहा कि जो 150 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, उन्हें प्रभावितों में वितरित कर दिया गया है। हवाई अड्डा विस्तार के आगामी कार्यों के लिए और बजट की आवश्यकता पड़ेगी। इस संबंध में जल्द उपायुक्त हेमराज बैरवा के साथ बैठक कर चर्चा की जाएगी, ताकि कार्य को गति दी जा सके। संवाद