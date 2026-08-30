Kangra News: काम के दौरान तोड़ा था दम, रमेश के आश्रितों को मिलेंगे डेढ़ लाख

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बीडीओ सुलह कमलजीत गुप्ता ने पंचायत प्रतिनिधियों और सचिव को निर्देश दिए हैं कि पीड़ित परिवार से जरूरी कागजात जल्द पूरे करवाए जाएं। कागजी औपचारिकताएं पूरी होते ही विभाग की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि परिवार की कमजोर माली हालत को देखते हुए हरसंभव सरकारी मदद उपलब्ध कराई जाएगी।उल्लेखनीय है कि बसकेहड़ निवासी रमेश चंद उर्फ रोड़ू वीबी-जी राम जी योजना में काम कर रहे थे, तभी उनके सीने में तेज दर्द उठा था। पालमपुर अस्पताल से उन्हें टांडा रेफर किया गया था। निजी अस्पताल में इलाज का खर्च करीब डेढ़ लाख रुपये बताए जाने और परिजनों के पास पैसे न होने के चलते उन्हें टांडा ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। वह अपने पीछे पत्नी और एक बेटा छोड़ गए हैं।ग्राम पंचायत बसकेहड़ की प्रधान बेवी देवी ने कहा कि पंचायत की ओर से भी संबंधित विभागों से पत्राचार कर परिवार को अधिक से अधिक सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि आर्थिक सहायता की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए, जिससे इस मुश्किल वक्त में पीड़ित परिवार को राहत मिल सके।रमेश चंद की अचानक हुई मौत बेहद दुखद है और परिवार ने अपना एक सहारा खो दिया है। इस क्षति की भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए विभागीय नियमों के तहत हरसंभव मदद दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। -कमलजीत गुप्ता, बीडीओ, सुलह