Kangra News: सनौर में 60 लोगों का स्वास्थ्य जांचा

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इंदौरा (कांगड़ा)। आयुष विभाग के तत्वावधान में शुक्रवार को सनौर गांव में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आयुष आरोग्य मंदिर पनियाला की आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉ. निशा बनोटा ने 60 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। मरीजों के रक्तचाप और शुगर की जांच की गई। जरूरतमंदों को निशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। डॉ. निशा बनोटा ने महिलाओं को संतुलित खानपान, व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया। साथ ही स्वस्थ जीवनशैली के लिए योगासन का अभ्यास भी कराया गया। इस अवसर पर स्थानीय पंचायत प्रधान अनूप सिंह, एपीओ ओम राज सहित अन्य व्यक्ति उपस्थित रहे। संवाद