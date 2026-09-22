धर्मशाला: बारिश ने छीनी मैच की मेजबानी! भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए महिला का मल्टी-डे मुकाबला अब मोहाली में

लगातार बारिश और खराब आउटफील्ड के कारण धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम से एक और बड़े मुकाबले की मेजबानी छिन गई। अब भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए महिला के बीच प्रस्तावित मल्टी डे मुकाबला मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेला जाएगा। बीसीसीआई के मुख्य क्यूरेटर आशीष भौमिक ने बीते रविवार को धर्मशाला की आउटफील्ड का निरीक्षण किया था। इसके बाद मैच की जगह बदलने का फैसला लिया गया।

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धर्मशाला में लंबे समय तक हुई बारिश से आउटफील्ड की घास को नुकसान पहुंचा है। मैदान के कई हिस्सों में घास खराब होने के साथ बड़े पैच उभर आए हैं। मुकाबले से पहले आउटफील्ड को पूरी तरह मैच के अनुरूप तैयार करना चुनौती बन गया था। निरीक्षण के बाद बीसीसीआई ने धर्मशाला की जगह मोहाली को मुकाबले का नया स्थल तय किया। मुकाबला 29 सितंबर से दो अक्तूबर तक सुबह 9:30 बजे धर्मशाला में खेला जाना था। अब यह मुकाबला मोहाली में होगा।खराब आउटफील्ड के कारण धर्मशाला से किसी बड़े मुकाबले को दूसरी जगह शिफ्ट करने का यह पहला मामला नहीं है। वर्ष 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रस्तावित टेस्ट मैच भी आउटफील्ड की खराब स्थिति के चलते धर्मशाला से इंदौर स्थानांतरित किया गया था। इस बार भी लगातार बारिश, मैदान में नमी और खराब घास के पैच धर्मशाला की मेजबानी पर भारी पड़े।बीसीसीआई के मुख्य क्यूरेटर ने आउटफील्ड का निरीक्षण किया था। बीसीसीआई के फैसले की जानकारी नहीं है। एचपीसीए ने पहले ही बीसीसीआई को अवगत करवाया था कि अगस्त-सितंबर में धर्मशाला में अधिक बारिश होती है और इस अवधि में यहां मुकाबले न करवाए जाएं। -