Kangra News: धर्मशाला डाइट में अनुदेशकों को दिया प्रभावी शिक्षण का प्रशिक्षण

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प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में हेल्थ केयर विषय के प्रभावी शिक्षण, विद्यार्थियों में व्यावहारिक कौशल और स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना रहा। समापन अवसर पर डाइट कांगड़ा की प्रधानाचार्य डॉ. निशा कटोच ने अनुदेशकों से आह्वान किया कि वे प्रशिक्षण में सीखे कौशलों को विद्यालयों में विद्यार्थियों के व्यावहारिक ज्ञान और व्यक्तित्व विकास में प्रभावी ढंग से लागू करें। प्रशिक्षण प्रभारी डॉ. जोगिंद्र सिंह के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में मिलंत डोगरा, वरुण सिंह, डॉ. अथर्व पंडित, डॉ. नीरज ठाकुर, आशीष जम्वाल, पवन शर्मा, गौरव भारद्वाज और विकास वालिया ने बतौर स्रोत व्यक्ति मार्गदर्शन दिया। ब्यूरो

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धर्मशाला। समग्र शिक्षा के व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत हेल्थ केयर सेक्टर के वोकेशनल ट्रेनर्स (अनुदेशकों) के दूसरे बैच का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम डाइट धर्मशाला में संपन्न हुआ। कार्यशाला में बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला, मंडी और ऊना के करीब 70 अनुदेशकों ने भाग लिया।