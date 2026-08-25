Kangra News: होली से मणिमहेश पैदल यात्रा मार्ग का किया निरीक्षण

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उन्होंने बताया कि मंडी, सरकाघाट, जोगिंद्रनगर, बैजनाथ सहित अन्य क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालु झिकली तियारी तथा उपरली तियारी तक सड़क मार्ग का अधिक उपयोग कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उपरली तियारी से कलाह तक दो स्थानों पर छोटे ल्हासे गिरने के कारण मार्ग अवरुद्ध हुआ था, जिसे हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा अब ठीक कर दिया गया है।नायब तहसीलदार ने बताया कि उपरली तियारी से कलाह तक कुछ स्थानों पर पानी की समस्या भी सामने आई है। इस संबंध में जल शक्ति विभाग को अवगत करवा दिया गया है तथा समस्या का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मार्ग पुराना एवं संकरा होने के कारण कुछ स्थानों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही के दौरान कठिनाई हो सकती है। इसके अलावा इस वर्ष अधिक वर्षा होने के कारण पैदल मार्ग के कुछ हिस्सों में घास की अधिक पैदावार हुई है, जिससे भी यात्रियों को परेशानी हो सकती है। इस संबंध में संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाना है। यात्रा मार्ग में सामने आ रही समस्याओं का संबंधित विभागों के माध्यम से शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।