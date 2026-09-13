Kangra News: प्रतियोगिता में 33 स्कूलों के 650 खिलाड़ी ले रहे भाग

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रैहन (कांगड़ा)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुगलाड़ा में अंडर-19 लड़कों की जोनल स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार को प्रधानाचार्य वंदना धीमान ने किया। प्रतियोगिता में 33 स्कूलों के 650 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का समापन 14 सितंबर को कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार करेंगे। इस दौरान वह विजेता-उपविजेता टीमों को सम्मानित करेंगे। इस अवसर पर एसएमसी प्रधान संजय राणा, उप प्रधान सरिता देवी, पंचायत प्रधान वनिता देवी, छविंद्र जमवाल, मलकीत सिंह, संजीव कुमार और राजेश्वर ठाकुर सहित स्टाफ मौजूद रहा। संवाद