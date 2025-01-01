Kangra News: दिवाली से पहले फूटा महंगाई का बम

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बाजार में एक महीने में दालों, चीनी, तेल और घी की कीमतों में उछाल आया है। चना दाल, उड़द दाल, राजमाह और काले चने के भाव बढ़े हैं। देसी घी, वनस्पति घी और खाद्य तेल के दाम भी चढ़े हैं। त्योहारी सीजन के चलते इन जरूरी वस्तुओं की मांग में भारी बढ़ोतरी हुई है। घरों में मिठाइयां और पारंपरिक व्यंजन बनाने के लिए इनकी जमकर खरीदारी हो रही है।एक महीने में खाद्य वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरीखाद्य वस्तु दाम एक महीने पहले दाम अबचना दाल 85 95उड़द दाल 130 135राजमाह 135 140काले चने 95 100चीनी 60 70देसी घी 710-790 790-820तेल 210 220वनस्पति घी 160 170(दाम रुपये में)पिछले एक महीने में थोक बाजार से ही कई खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़कर आ रहे हैं। इसका असर खुदरा कीमतों पर भी पड़ा है। -राजीव कायस्थी, दुकानदार त्योहारों के दौरान हर साल खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं। त्योहार खत्म होने के बाद कीमतें फिर सामान्य हो जाती हैं। -नरेश चौधरी, दुकानदारत्योहार के समय घर का खर्च पहले ही बढ़ जाता है। दाल, चीनी, तेल और घी जैसी जरूरी वस्तुओं के महंगे होने से रसोई का बजट संभालना मुश्किल हो रहा है। -रेशमा देवी, ग्राहकरोजमर्रा की जरूरतों का सामान लगातार महंगा हो रहा है। त्योहार पर परिवार के लिए खरीदारी करनी है। बढ़ती कीमतों के कारण जरूरी और गैरजरूरी खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है। -राकेश कुमार, ग्राहक