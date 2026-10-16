Kangra News: सकोह में 33.78 करोड़ से बनेगा इंडोर आइस स्केटिंग रिंक, सीवरेज प्लांट शुरू

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इसके साथ ही उन्होंने धर्मशाला के लिए सकोह में 9.82 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित अत्याधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। सीवरेज प्लांट शुरू होने से शहर के परिवारों को सीवरेज और सेप्टिक टैंक खाली करवाने की सुविधा मिलेगी।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आइस स्केटिंग रिंक का निर्माण निर्धारित समय सीमा में पूरा करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रस्तावित परिसर में जिम, बिलियर्ड्स रूम और बेसमेंट में कैफे बनाया जाएगा। भूतल पर वीआईपी लाउंज होगा, जबकि ऊपरी बालकनी में 1,079 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी।खुले रोलर स्केटिंग रिंक में 250 लोग बैठ सकेंगे। परिसर में 250 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। इसके बनने से क्षेत्र में आइस और रोलर स्केटिंग के आयोजन बढ़ाने में मदद मिलेगी।इस अवसर पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के अध्यक्ष आरएस बाली, स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।1000 रुपये में खाली होगा सेप्टिक टैंकसकोह में बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 60 किलोलीटर प्रतिदिन है। इसके माध्यम से सीवरेज नेटवर्क से वंचित धर्मशाला के सात वार्डों को सुविधा मिलने और करीब 7,500 परिवारों को लाभ पहुंचने की जानकारी दी गई है। जल शक्ति विभाग की सीवरेज विंग की एसडीओ सुमन भाटिया ने बताया कि नगर निगम धर्मशाला के सभी 17 वार्डों के लोग भी इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इसके तहत 3,000 लीटर क्षमता वाला सेप्टिक टैंक 1,000 रुपये प्रति टैंक के हिसाब से खाली करवाया जा सकेगा।