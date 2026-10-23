Kangra News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:57 AM IST
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स्वास्थ्य
महाकाल खंड के अंतर्गत सलिहार में सुबह 10 बजे से टीबी जांच शिविर लगाया जाएगा।
कथा
अपर परागपुर पंचायत के गांव हार बाग पुली भजनाथ में दोपहर बाद 3 बजे से श्रीमद्भागवत कथा होगी। इसमें पंडित सुमित शास्त्री श्रीकृष्ण लीलाओं के प्रसंग सुनाएंगे।
एनएसएस शिविर
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बढलठोर में पूर्वाह्न 11 बजे से एनएसएस शिविर के तहत स्वयंसेवी स्कूल परिसर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करेंगे।
बैठक
डीसी कार्यालय धर्मशाला में दोपहर 3 बजे एडीसी की अध्यक्षता में पीएम सूर्या घर:मुफ्त बिजली योजना के तहत बैठक आयोजित की जाएगी।
रामलीला मंचन
न्यू बाबा सीताराम यूथ क्लब फरेढ़ की ओर से आयोजित श्रीरामलीला की 13वीं संध्या में रात 9 बजे से लक्ष्मण की ओर से मेघनाद वध और कुंभकर्ण को जगाने के दृश्य का मंचन किया जाएगा।
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महाकाल खंड के अंतर्गत सलिहार में सुबह 10 बजे से टीबी जांच शिविर लगाया जाएगा।
कथा
अपर परागपुर पंचायत के गांव हार बाग पुली भजनाथ में दोपहर बाद 3 बजे से श्रीमद्भागवत कथा होगी। इसमें पंडित सुमित शास्त्री श्रीकृष्ण लीलाओं के प्रसंग सुनाएंगे।
एनएसएस शिविर
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बढलठोर में पूर्वाह्न 11 बजे से एनएसएस शिविर के तहत स्वयंसेवी स्कूल परिसर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करेंगे।
बैठक
डीसी कार्यालय धर्मशाला में दोपहर 3 बजे एडीसी की अध्यक्षता में पीएम सूर्या घर:मुफ्त बिजली योजना के तहत बैठक आयोजित की जाएगी।
रामलीला मंचन
न्यू बाबा सीताराम यूथ क्लब फरेढ़ की ओर से आयोजित श्रीरामलीला की 13वीं संध्या में रात 9 बजे से लक्ष्मण की ओर से मेघनाद वध और कुंभकर्ण को जगाने के दृश्य का मंचन किया जाएगा।
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