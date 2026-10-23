Kangra News: सिटी में आज

महाकाल खंड के अंतर्गत सलिहार में सुबह 10 बजे से टीबी जांच शिविर लगाया जाएगा।कथाअपर परागपुर पंचायत के गांव हार बाग पुली भजनाथ में दोपहर बाद 3 बजे से श्रीमद्भागवत कथा होगी। इसमें पंडित सुमित शास्त्री श्रीकृष्ण लीलाओं के प्रसंग सुनाएंगे।एनएसएस शिविरराजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बढलठोर में पूर्वाह्न 11 बजे से एनएसएस शिविर के तहत स्वयंसेवी स्कूल परिसर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करेंगे।बैठकडीसी कार्यालय धर्मशाला में दोपहर 3 बजे एडीसी की अध्यक्षता में पीएम सूर्या घर:मुफ्त बिजली योजना के तहत बैठक आयोजित की जाएगी।रामलीला मंचनन्यू बाबा सीताराम यूथ क्लब फरेढ़ की ओर से आयोजित श्रीरामलीला की 13वीं संध्या में रात 9 बजे से लक्ष्मण की ओर से मेघनाद वध और कुंभकर्ण को जगाने के दृश्य का मंचन किया जाएगा।