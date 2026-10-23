फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   In the city today

Kangra News: सिटी में आज

Fri, 23 Oct 2026 11:57 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:57 AM IST
विज्ञापन
In the city today
स्वास्थ्य
विज्ञापन

महाकाल खंड के अंतर्गत सलिहार में सुबह 10 बजे से टीबी जांच शिविर लगाया जाएगा।
कथा
अपर परागपुर पंचायत के गांव हार बाग पुली भजनाथ में दोपहर बाद 3 बजे से श्रीमद्भागवत कथा होगी। इसमें पंडित सुमित शास्त्री श्रीकृष्ण लीलाओं के प्रसंग सुनाएंगे।

एनएसएस शिविर
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बढलठोर में पूर्वाह्न 11 बजे से एनएसएस शिविर के तहत स्वयंसेवी स्कूल परिसर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करेंगे।
बैठक
डीसी कार्यालय धर्मशाला में दोपहर 3 बजे एडीसी की अध्यक्षता में पीएम सूर्या घर:मुफ्त बिजली योजना के तहत बैठक आयोजित की जाएगी।
रामलीला मंचन
न्यू बाबा सीताराम यूथ क्लब फरेढ़ की ओर से आयोजित श्रीरामलीला की 13वीं संध्या में रात 9 बजे से लक्ष्मण की ओर से मेघनाद वध और कुंभकर्ण को जगाने के दृश्य का मंचन किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed