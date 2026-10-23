Kangra News: दिल्ली से धर्मशाला का हवाई सफर महंगा, 14 हजार के करीब पहुंचा टिकट

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अलग-अलग दिनों में टिकटों के दाम में उतार-चढ़ाव से त्योहार पर घर लौटने की योजना बना रहे यात्रियों का बजट बिगड़ सकता है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग साइट पर वीरवार को उपलब्ध किराये के विवरण के अनुसार सोमवार को दिल्ली से गगल एयरपोर्ट के लिए चार हवाई सेवाएं दर्शाई गई हैं।इनमें सबसे कम किराया 5,885 रुपये और सबसे अधिक 13,959 रुपये है। वहीं, मंगलवार को इस रूट पर पांच हवाई सेवाएं उपलब्ध दर्शाई गई हैं। इस दिन टिकट का न्यूनतम किराया 5,885 रुपये और अधिकतम 10,809 रुपये है।बुधवार को भी किराये में उछाल देखने को मिल रहा है। इस दिन दिल्ली से गगल एयरपोर्ट के लिए चार हवाई सेवाएं दर्शाई गई हैं। इनमें सबसे कम किराया 7,145 रुपये और सबसे अधिक 13,014 रुपये है।