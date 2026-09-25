Kangra News: सिटी में आज

विज्ञापन



बैठक

पेंशनर वेल्फेयर नगरोटा सूरियां की बैठक सुबह 10 बजे से ढोडा पीर में खंड प्रधान गुरदेव सिंह भारती की अध्यक्षता में होगी।

दंगल

जोड़बड़ के पास लग गांव में गुग्गा जाहरवीर की स्मृति में दंगल दोपहर एक बजे शुरू होगा।

साक्षात्कार

निजी कंपनी सर्विस स्टूवर्ड और किचन हेल्पर के 1200 पद भरने के लिए उप रोजगार कार्यालय कांगड़ा में पूर्वाह्न 11 बजे से साक्षात्कार लिए जाएंगे।



कथा

श्रीराम मंदिर देहरा रोड ज्वालाजी में श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगा। इसमें कथा व्यास आचार्य भवानी शंकर शर्मा कथा सुनाएंगे।

स्वास्थ्यस्वास्थ्य खंड गोपलपुर के तहत सुद्धपुर और गदियाड़ा में सुबह 10 बजे से टीबी की जांच के लिए शिविर लगाया जाएगा।