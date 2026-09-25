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एशियन गेम्स: फाइनल में पहुंची भारतीय महिला कबड्डी टीम, कप्तान समेत हिमाचल की चार बेटियों का दमदार प्रदर्शन

Fri, 25 Sep 2026 11:51 AM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला।
अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला। Published by: Ankesh Dogra Updated Fri, 25 Sep 2026 11:51 AM IST
सार

Himachal Girls India Kabaddi Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने नेपाल को 48-24 से हराकर स्वर्ण पदक मुकाबले में प्रवेश कर लिया है। भारत की कप्तानी हिमाचल की पुष्पा राणा कर रही हैं। टीम में हिमाचल की रितु नेगी, ज्योति ठाकुर और भावना भी शामिल हैं। भारत ने ग्रुप चरण में बांग्लादेश, ईरान और जापान को हराकर अजेय रहते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। अब 26 सितंबर को होने वाले फाइनल में भारत का सामना ईरान और चीनी ताइपे के बीच दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम से होगा।

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रितु नेगी, पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर, भावना - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने नेपाल को 48-24 से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली। भारतीय टीम अब 26 सितंबर को स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला खेलेगी। भारत की इस शानदार जीत में हिमाचल प्रदेश की बेटियों की मौजूदगी भी खास रही। हिमाचल की पुष्पा राणा भारतीय टीम की कप्तान हैं, जबकि रितु नेगी, ज्योति ठाकुर और भावना भी 12 सदस्यीय भारतीय महिला कबड्डी टीम का हिस्सा हैं।

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ग्रुप चरण में भी अजेय रहा भारत
भारतीय महिला टीम ने एशियन गेम्स के ग्रुप चरण में शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने अपने तीनों मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। टीम ने पहले बांग्लादेश को 42-21, फिर ईरान को 37-23 और जापान को 50-25 से हराया। जापान के खिलाफ जीत के साथ भारत ने ग्रुप चरण का अभियान अजेय रहते हुए पूरा किया। इसके बाद सेमीफाइनल में नेपाल के खिलाफ भी भारतीय टीम ने अपना दबदबा कायम रखा और 48-24 की जीत के साथ स्वर्ण पदक मुकाबले में प्रवेश कर लिया।
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कप्तान पुष्पा राणा पर हिमाचल की नजरें
भारतीय टीम की कप्तानी हिमाचल की पुष्पा राणा के हाथों में है। ग्रुप चरण में भी उन्होंने टीम का नेतृत्व किया। जापान के खिलाफ भारत की 50-25 की जीत में पुष्पा कप्तान के तौर पर टीम का हिस्सा थीं। हिमाचल की रितु नेगी का अनुभव भी भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण है। वह 2022 एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला टीम की कप्तान रह चुकी हैं। मौजूदा टीम में उनके साथ पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना भी शामिल हैं।

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अब स्वर्ण पदक के लिए आखिरी मुकाबला
नेपाल को सेमीफाइनल में हराने के बाद अब भारतीय महिला कबड्डी टीम की नजर स्वर्ण पदक पर है। फाइनल 26 सितंबर को खेला जाएगा। भारत का सामना दूसरे सेमीफाइनल में ईरान और चीनी ताइपे के बीच होने वाले मुकाबले की विजेता टीम से होगा। महिला कबड्डी का स्वर्ण पदक मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे निर्धारित है। भारत पिछली एशियन गेम्स में महिला कबड्डी का स्वर्ण पदक जीत चुका है और मौजूदा प्रतियोगिता में खिताब बचाने के अभियान पर है।

हिमाचल की चार बेटियों से बड़ी उम्मीदें
भारतीय महिला कबड्डी टीम के फाइनल में पहुंचने के साथ हिमाचल में भी उत्साह बढ़ गया है। कप्तान पुष्पा राणा के साथ रितु नेगी, ज्योति ठाकुर और भावना के प्रदर्शन पर प्रदेश की नजरें टिकी हैं। अब टीम के सामने टूर्नामेंट का सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला है। नेपाल को हराकर भारतीय टीम ने फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है और 26 सितंबर को स्वर्ण पदक के लिए मैदान में उतरेगी।
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