Kangra News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sun, 08 Nov 2026 05:01 AM IST
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विश्वकर्मा पूजा
एचआरटीसी वर्कशॉप धर्मशाला में निगम के कर्मियों की ओर से शाम 5 बजे विश्वकर्मा पूजा की जाएगी।
पूजन : दिवाली पर शक्तिपीठ ज्वालामुखी, चामुंडा और बज्रेश्वरी मंदिर में विशेष पूजा होगी।
भंडारा : कुनाल पत्थरी मंदिर में दोपहर 12 बजे से भंडारा लगाया जाएगा।
काम की बात...
सड़क बंद
गंदड़-श्यारा-कुडाणा-कुरु-कैलन सड़क पर निर्माण के चलते 30 नवंबर तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। कुरु-कैलन-कोटलू और खैरा-बुहला-प्राग-दा-गलू मार्गाें का वैकल्पिक तौर पर प्रयोग किया जा सकता है।
विज्ञापन
एचआरटीसी वर्कशॉप धर्मशाला में निगम के कर्मियों की ओर से शाम 5 बजे विश्वकर्मा पूजा की जाएगी।
पूजन : दिवाली पर शक्तिपीठ ज्वालामुखी, चामुंडा और बज्रेश्वरी मंदिर में विशेष पूजा होगी।
भंडारा : कुनाल पत्थरी मंदिर में दोपहर 12 बजे से भंडारा लगाया जाएगा।
काम की बात...
सड़क बंद
गंदड़-श्यारा-कुडाणा-कुरु-कैलन सड़क पर निर्माण के चलते 30 नवंबर तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। कुरु-कैलन-कोटलू और खैरा-बुहला-प्राग-दा-गलू मार्गाें का वैकल्पिक तौर पर प्रयोग किया जा सकता है।