Kangra News: सिटी में आज

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अपर लंबागांव के घरूं स्थित गुग्गा गंगोटी मंदिर में श्रीराम कथा में दोपहर बाद 2 बजे से मधुकर महाराज प्रवचन देंगे।



भंडारा

धर्मशाला के कचहरी अड्डा पार्किंग में दोपहर 12 बजे के बाद भंडारा लगाया जाएगा।



स्वास्थ्य

स्वास्थ्य खंड तियारा के तहत दाड़ी में सुबह 10 बजे से टीबी जांच शिविर लगाया जाएगा।



जनसमस्याएं

जमानाबाद रोड स्थित अपने कार्यालय में पूर्वाह्न 11 बजे एपीएमसी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह मोंगरा जनसमस्याएं सुनेंगे।





काम की बात...



सड़क बंद : गंदड़-श्यारा-कुडाणा-कुरु-कैलन सड़क पर निर्माण के चलते 6 से 30 नवंबर तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। कुरु से गुल्ही तक के हिस्से में काम शुरू होगा। आवाजाही के लिए कुरु-कैलन-कोटलू और खैरा-बुहला-प्राग-दा-गलू मार्गाें का वैकल्पिक तौर पर प्रयोग किया जा सकता है।

कथा