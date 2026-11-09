Kangra News: चकवन समीरपुर के वार्ड-1 में विद्युत चालित हैंडपंप मोटर का उद्घाटन

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इस अवसर पर उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले स्थानीय ग्रामीणों ने उनसे हैंडपंप लगाने की मांग की थी। ग्रामीणों की समस्या को प्राथमिकता देते हुए उनकी मांग पूरी की गई और जल्द ही उन्हें यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई।उद्घाटन समारोह में ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस दौरान मोंगरा ने कहा कि क्षेत्र का समग्र विकास और लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता है। आने वाले समय में भी विकास कार्यों को गति दी जाएगी।इसके बाद उन्होंने जनसभा के माध्यम से वार्ड-1 और आसपास के ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। लोगों ने पेयजल, सड़क और बिजली सहित विभिन्न मुद्दे उठाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि जायज मांगों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित किया जाएगा। कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों सहित ग्रामीण मौजूद रहे। संवाद