Kangra News: सिटी में आज

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कथा : खैरा स्थित सती मां सुन्यारी मंदिर में श्रीराम कथा ज्ञान यज्ञ के तहत स्वामी गगन गिरी दोपहर बाद 3 बजे से प्रवचन देंगे।

रामलीला : धर्मशाला के पास्सु और दाड़ी में रामलीला का मंचन रात 8:30 बजे से होगा।

शिविर : स्वास्थ्य खंड महाकाल के तहत झिकली भेठ और बूहली नगेहड़ में टीबी जांच शिविर सुबह 10 बजे से लगेंगे।

शिलान्यास : उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया पूर्वाह्न 11:30 बजे झुलाड़ गांव में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। दोपहर 3 बजे शाहपुर के राम मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद शोभायात्रा में भाग लेंगे।

समापन : धर्मशाला में चल रहे राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन का समापन दोपहर 3 बजे के बाद होगा।

वॉलीबॉल : जालग में चल रहे दो दिवसीय बलिदानी मोहन सिंह वॉलीबॉल टूर्नामेंट का समापन शाम 4 बजे के बाद कैबिनेट मंत्री यादविंद्र गोमा करेंगे।

अनुष्ठान: योल स्थित राधा-कृष्ण मंदिर में दुर्गा सप्तशती पाठ और धार्मिक अनुष्ठान सुबह 8 बजे से होंगे।