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Kangra News: सिटी में आज

Sat, 17 Oct 2026 11:40 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 17 Oct 2026 11:40 AM IST
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In the city today
अनुष्ठान: योल स्थित राधा-कृष्ण मंदिर में दुर्गा सप्तशती पाठ और धार्मिक अनुष्ठान सुबह 8 बजे से होंगे।
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कथा : खैरा स्थित सती मां सुन्यारी मंदिर में श्रीराम कथा ज्ञान यज्ञ के तहत स्वामी गगन गिरी दोपहर बाद 3 बजे से प्रवचन देंगे।
रामलीला : धर्मशाला के पास्सु और दाड़ी में रामलीला का मंचन रात 8:30 बजे से होगा।
शिविर : स्वास्थ्य खंड महाकाल के तहत झिकली भेठ और बूहली नगेहड़ में टीबी जांच शिविर सुबह 10 बजे से लगेंगे।
शिलान्यास : उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया पूर्वाह्न 11:30 बजे झुलाड़ गांव में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। दोपहर 3 बजे शाहपुर के राम मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद शोभायात्रा में भाग लेंगे।
समापन : धर्मशाला में चल रहे राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन का समापन दोपहर 3 बजे के बाद होगा।
वॉलीबॉल : जालग में चल रहे दो दिवसीय बलिदानी मोहन सिंह वॉलीबॉल टूर्नामेंट का समापन शाम 4 बजे के बाद कैबिनेट मंत्री यादविंद्र गोमा करेंगे।
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