Kangra News: अगले सप्ताह तक केमिस्ट्री शिक्षक न मिला तो शुरू करेंगे अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन

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इस मुद्दे पर सोमवार को समाजसेवी सौरभ कौंडल और ग्राम पंचायत प्रधान अमित चौधरी की अगुवाई में अभिभावकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्कूल पहुंचकर प्रधानाचार्य से मुलाकात की और छात्रों की पढ़ाई में आ रही बाधाओं से अवगत करवाया।प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अप्रैल से विद्यालय में केमिस्ट्री प्रवक्ता का पद रिक्त चल रहा है जिससे 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 12वीं कक्षा के 32 विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर है। अभिभावकों ने चिंता जताई कि बोर्ड परीक्षाओं के साथ-साथ छात्रों को नीट, बीएससी और अन्य प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करनी है।प्रधानाचार्य ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए बताया कि नियमित शिक्षक की व्यवस्था के लिए उच्च शिक्षा उपनिदेशक और स्थानीय विधायक को लिखित रूप में सूचित किया जा चुका है। विधायक कार्यालय की ओर से शिक्षक का तबादला प्रक्रिया जारी होने की जानकारी दी गई है।डेपुटेशन से काम नहीं चलेगाविद्यालय प्रबंधन के अनुसार करीब 10-15 दिनों से जसौर स्कूल के प्रधानाचार्य डेपुटेशन पर सेराथाना आकर विद्यार्थियों की केमिस्ट्री की कक्षाएं ले रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि डेपुटेशन केवल अस्थायी राहत हो सकता है।