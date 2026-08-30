Kangra News: दिन भर उमस, शाम को झमाझम वर्षा, घरों तक पहुंचा नक्की खड्ड का पानी

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धर्मशाला और ऊपरी क्षेत्रों में बारिश के साथ घनी धुंध छा जाने से दृश्यता कम हो गई और वाहन चालकों को लाइट जलाकर संभलकर चलना पड़ा। बारिश से धर्मशाला का अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं, जिले के कई मैदानी हिस्सों में शाम तक लोग उमस से जूझते रहे।दूसरी ओर देर शाम हुई मूसलाधार बारिश से परागपुर क्षेत्र की नक्की खड्ड में अचानक भारी उफान आ गया। बलियाणा की तरफ से आए तेज बहाव के कारण खड्ड का जलस्तर बढ़ने से पानी सड़क पर आ गया। बहाव इतना तेज था कि दोपहिया वाहनों की आवाजाही पूरी तरह थम गई, जबकि बड़े वाहन जैसे-तैसे निकलते दिखे। देखते ही देखते बरसाती पानी आसपास के रिहायशी इलाकों और लोगों के घरों तक पहुंच गया।पानी की समुचित निकासी न होने से गुस्साए ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ कड़ा रोष जताया है। लोगों का कहना है कि निकासी के पुख्ता इंतजाम न होने से हर बारिश में जलभराव की मार झेलनी पड़ती है। ग्रामीणों ने विभाग से जल्द जल निकासी की ठोस व्यवस्था करने की मांग की है।