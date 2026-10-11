Kangra News: एचआरटीसी के अफसरों को मिलेंगी 30 इलेिक्ट्रक कारें

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धर्मशाला। प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के अधिकारियों को 30 इलेक्ट्रिक कारें उपलब्ध करवाई जाएंगी। इन वाहनों के इस्तेमाल से सरकारी कामकाज में पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। अधिकारियों को इलेक्ट्रिक कारें उपलब्ध करवाने का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना और पेट्रोल-डीजल की निर्भरता घटाना है। एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने बताया कि अभी तक कुल 30 इलेक्ट्रिक कारें ही अधिकारियों को दी जाएंगी। ये सभी गाड़ियां स्टार्टअप स्वरोजगार योजना के तहत उपलब्ध करवाई जाएंगी। जल्द आरएम, डीएम और मुख्य कार्यालय में ये इलेक्ट्रिक कारें दी जाएंगी। संवाद