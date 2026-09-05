फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Honorary Captain Gurpal Singh Pathania retired

Kangra News: ऑनरेरी कैप्टन गुरपाल सिंह पठानिया सेवानिवृत्त

Sat, 05 Sep 2026 01:44 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 05 Sep 2026 01:44 AM IST
विज्ञापन
Honorary Captain Gurpal Singh Pathania retired
पूर्व कैप्टन गुरपाल सिंह पठानिया का चित्र
रैहन (कांगड़ा)। फतेहपुर उपमंडल के रैहन क्षेत्र के छत्र गांव निवासी ऑनरेरी कैप्टन गुरपाल सिंह पठानिया सेना से 30 वर्षों की सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हो गए। सेना की प्रतिष्ठित यूनिट 8 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स (8 जैक राइफल्स) में उनका यह सैन्य सफर 28 अगस्त 1996 से शुरू होकर 31 अगस्त 2026 तक रहा। उत्कृष्ट कार्यशैली, विशिष्ट सेवाओं और असाधारण नेतृत्व के लिए उन्हें देश के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) की ओर से प्रतिष्ठित प्रशस्ति पत्र से भी नवाजा जा चुका है। सेवानिवृत्ति के उपरांत पैतृक गांव छत्र पहुंचने पर ग्रामीणों व परिजनों ने ढोल-नगाड़ों और फूल-मालाओं के साथ उनका भव्य व आत्मीय स्वागत किया। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed