Kangra News: ऑनरेरी कैप्टन गुरपाल सिंह पठानिया सेवानिवृत्त

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रैहन (कांगड़ा)। फतेहपुर उपमंडल के रैहन क्षेत्र के छत्र गांव निवासी ऑनरेरी कैप्टन गुरपाल सिंह पठानिया सेना से 30 वर्षों की सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हो गए। सेना की प्रतिष्ठित यूनिट 8 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स (8 जैक राइफल्स) में उनका यह सैन्य सफर 28 अगस्त 1996 से शुरू होकर 31 अगस्त 2026 तक रहा। उत्कृष्ट कार्यशैली, विशिष्ट सेवाओं और असाधारण नेतृत्व के लिए उन्हें देश के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) की ओर से प्रतिष्ठित प्रशस्ति पत्र से भी नवाजा जा चुका है। सेवानिवृत्ति के उपरांत पैतृक गांव छत्र पहुंचने पर ग्रामीणों व परिजनों ने ढोल-नगाड़ों और फूल-मालाओं के साथ उनका भव्य व आत्मीय स्वागत किया। संवाद