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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Himachal's rugby teams reach the quarter-finals

Kangra News: क्वार्टर फाइनल में पहुंची हिमाचल की रग्बी टीमें

Tue, 03 Nov 2026 01:46 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:46 AM IST
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Himachal's rugby teams reach the quarter-finals
धर्मशाला। अंडर-19 नेशनल स्कूल गेम्स की रग्बी स्पर्धा में प्रदेश की लड़के और लड़कियों दोनों टीमों ने जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लड़कियों के वर्ग में हिमाचल ने दूसरे मैच में असम को 15-0 से हराया। इससे पहले टीम ने मणिपुर को मात दी थी। लड़कों के वर्ग में हिमाचल ने आंध्र प्रदेश को 7-5 के करीबी अंतर से पराजित किया। प्रतियोगिता का आयोजन 31 अक्तूबर से पांच नवंबर तक दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में हो रहा है। टीम के साथ कोच अनिल सांखला, कोच सुषमा और टीम मैनेजर राहुल चौधरी मौजूद हैं। ब्यूरो
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