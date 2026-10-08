पांच किमी दायरे में टोल छूट की मांग पर उच्च अधिकारी करेंगे फैसला : एसडीएम

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उन्होंने कहा कि मामला संबंधित उच्च अधिकारियों के समक्ष पहुंच चुका है और अब अंतिम निर्णय का इंतजार है। निर्णय आने में कुछ समय लग सकता है। ऐसे में लोगों से तब तक धैर्य और सहयोग बनाए रखने की अपील की गई है। विज्ञापन

एसडीएम ने बताया कि फिलहाल सार्वजनिक सूचना में निर्धारित सुविधाओं का स्थानीय वाहन मालिक लाभ उठा सकते हैं। टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय गैर-वाणिज्यिक वाहन मालिकों के लिए मासिक पास की दर 360 रुपये निर्धारित है। वहीं, वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक पास 3,075 रुपये में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि मामला संबंधित उच्च अधिकारियों के समक्ष पहुंच चुका है और अब अंतिम निर्णय का इंतजार है। निर्णय आने में कुछ समय लग सकता है। ऐसे में लोगों से तब तक धैर्य और सहयोग बनाए रखने की अपील की गई है।एसडीएम ने बताया कि फिलहाल सार्वजनिक सूचना में निर्धारित सुविधाओं का स्थानीय वाहन मालिक लाभ उठा सकते हैं। टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय गैर-वाणिज्यिक वाहन मालिकों के लिए मासिक पास की दर 360 रुपये निर्धारित है। वहीं, वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक पास 3,075 रुपये में उपलब्ध है।

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धर्मशाला। घट्टा टोल प्लाजा पर स्थानीय लोगों को टोल में राहत देने का मामला अब प्रशासन के उच्च अधिकारियों के पास विचाराधीन है। पांच किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए टोल छूट और दरों में संशोधन की मांग को लेकर प्रक्रिया चल रही है। यह जानकारी एसडीएम कांगड़ा अंजलि गर्ग ने दी।