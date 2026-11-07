Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Gave 32,000 rupees to the woman for her medical treatment

Kangra News: महिला को इलाज के लिए दिए 32 हजार रुपये

Sat, 07 Nov 2026 08:43 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 07 Nov 2026 08:43 PM IST
विज्ञापन
Gave 32,000 rupees to the woman for her medical treatment
पपरोला में बीमार महिला की आर्थिक मदद करते भारत विकास परिषद के सदस्य।
बैजनाथ (कांगड़ा)। भारत विकास परिषद बैजनाथ-पपरोला शाखा ने मानवीय पहल करते हुए पपरोला के वार्ड नंबर-10 निवासी बीमार कविता मेहरा पत्नी जुगल किशोर के उपचार के लिए 32,301 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। शनिवार को शाखा अध्यक्ष डॉ. अनुज कुमार आचार्य ने सचिव विपिन भारद्वाज, वित्त सचिव कंवर अमरनाथ, स्वर्ण व्यवसायी अनिल नंदा नीटू और सरवन कुमार की मौजूदगी में यह राशि परिवार को सौंपी। इस मौके पर मेहरा कल्याण सभा के सदस्य प्रताप मेहरा और निखिल मेहरा भी उपस्थित रहे। शाखा अध्यक्ष डॉ. अनुज कुमार आचार्य ने सक्षम लोगों से जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए आगे आने का आह्वान किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed