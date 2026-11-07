Kangra News: महिला को इलाज के लिए दिए 32 हजार रुपये

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बैजनाथ (कांगड़ा)। भारत विकास परिषद बैजनाथ-पपरोला शाखा ने मानवीय पहल करते हुए पपरोला के वार्ड नंबर-10 निवासी बीमार कविता मेहरा पत्नी जुगल किशोर के उपचार के लिए 32,301 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। शनिवार को शाखा अध्यक्ष डॉ. अनुज कुमार आचार्य ने सचिव विपिन भारद्वाज, वित्त सचिव कंवर अमरनाथ, स्वर्ण व्यवसायी अनिल नंदा नीटू और सरवन कुमार की मौजूदगी में यह राशि परिवार को सौंपी। इस मौके पर मेहरा कल्याण सभा के सदस्य प्रताप मेहरा और निखिल मेहरा भी उपस्थित रहे। शाखा अध्यक्ष डॉ. अनुज कुमार आचार्य ने सक्षम लोगों से जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए आगे आने का आह्वान किया। संवाद