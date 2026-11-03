Kangra News: गैस महंगी, कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ीं

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कारोबारियों के अनुसार, रसोई गैस उनके व्यवसाय का एक प्रमुख हिस्सा है। सिलिंडर महंगा होने से उनका दैनिक खर्च बढ़ जाता है। वहीं, ग्राहकों पर अचानक खाने-पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ाने का दबाव भी नहीं बनाया जा सकता। इस कारण उन्हें बढ़ी हुई लागत का बोझ स्वयं उठाना पड़ रहा है जिससे छोटे दुकानदारों के लिए स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है।होटल संचालकों का कहना है कि गैस की कीमतों में कमी होने पर कुछ राहत जरूर मिली थी लेकिन दाम फिर बढ़ने से उनके कारोबार का बजट बिगड़ गया है। कारोबारियों का मानना है कि लागत बढ़ने पर खाने-पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ाने पड़ते हैं जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है। उन्होंने सिलिंडर की कीमतों में स्थिरता रखने और राहत देने की मांग की है।सिलिंडर के दामों में उतार-चढ़ाव से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छोटे कारोबारियों के लिए प्रशासन की ओर से रेट तय हैं। इसके चलते कारोबारी मर्जी से खाने-पीने की चीजों के दाम नहीं बढ़ा सकते। -जितेंद्र सैनी, धर्मशालापहले दाम सही थे लेकिन 3000 रुपये तक पहुंचने के बाद छोटे कारोबारी परेशान हैं। बीच में दाम कम भी हुए थे। हर महीने की शुरुआत में कभी दाम बढ़ने तो कभी कम होने से बजट बिगड़ जाता है। -सोनू ठाकुर, ज्वालामुखीसिलिंडर के दामों में उतार-चढ़ाव से ग्राहकों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई के कारण आम उपभोक्ता ज्यादा परेशान हैं। -अभिषेक दत्त, ग्राहक