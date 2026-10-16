Kangra News: गगल हवाई अड्डे की अधिगृहीत जमीन पर होगी तारबंदी

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यह राशि पर्यटन विभाग को मिली है, जबकि निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग करवाएगा। इससे अधिगृहीत भूमि की सीमाएं निर्धारित करने और उसे सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया पहले से चल रही है। अब अधिगृहीत भूमि की तारबंदी और चहारदीवारी का काम शुरू करने की तैयारी है। वहीं, हवाई अड्डे के प्रस्तावित नए रनवे पुल की ऊंचाई पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। संबंधित तकनीकी रिपोर्ट आने के बाद ही इस संबंध में फैसला लिया जाएगा।गगल हवाई अड्डे के विस्तार के तहत रनवे की लंबाई बढ़ाने की योजना है, ताकि बड़े विमानों का संचालन संभव हो सके। ऐसे में भूमि की सुरक्षा के लिए बजट जारी होना परियोजना की तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।जल्द शुरू होगा तारबंदी का कामअधिगृहीत भूमि की तारबंदी और चारदीवारी के लिए बजट की मांग भेजी गई थी। सरकार की ओर से करीब 1.16 करोड़ रुपये विभाग को मिल गए हैं। जल्द ही निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। बची हुई भूमि का अधिग्रहण भी जल्द किया जाएगा। -विनय धीमान, जिला पर्यटन अधिकारी कांगड़ा