फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Fencing will be installed on the land acquired for Gaggal Airport.

Kangra News: गगल हवाई अड्डे की अधिगृहीत जमीन पर होगी तारबंदी

Sat, 17 Oct 2026 11:49 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 17 Oct 2026 11:49 AM IST
विज्ञापन
Fencing will be installed on the land acquired for Gaggal Airport.
धर्मशाला। गगल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अधिगृहीत भूमि को सुरक्षित करने की प्रक्रिया तेज होगी। भूमि की तारबंदी और चारदीवारी के निर्माण के लिए 1.16 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है।
विज्ञापन

यह राशि पर्यटन विभाग को मिली है, जबकि निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग करवाएगा। इससे अधिगृहीत भूमि की सीमाएं निर्धारित करने और उसे सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन

हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया पहले से चल रही है। अब अधिगृहीत भूमि की तारबंदी और चहारदीवारी का काम शुरू करने की तैयारी है। वहीं, हवाई अड्डे के प्रस्तावित नए रनवे पुल की ऊंचाई पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। संबंधित तकनीकी रिपोर्ट आने के बाद ही इस संबंध में फैसला लिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

गगल हवाई अड्डे के विस्तार के तहत रनवे की लंबाई बढ़ाने की योजना है, ताकि बड़े विमानों का संचालन संभव हो सके। ऐसे में भूमि की सुरक्षा के लिए बजट जारी होना परियोजना की तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

जल्द शुरू होगा तारबंदी का काम
अधिगृहीत भूमि की तारबंदी और चारदीवारी के लिए बजट की मांग भेजी गई थी। सरकार की ओर से करीब 1.16 करोड़ रुपये विभाग को मिल गए हैं। जल्द ही निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। बची हुई भूमि का अधिग्रहण भी जल्द किया जाएगा। -विनय धीमान, जिला पर्यटन अधिकारी कांगड़ा
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed