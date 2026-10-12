Kangra News: ढूंडणी का बाग-टांडा-कांगड़ा रूट पर दौड़ी एचआरटीसी की ई-बस

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यह बस रोजाना सुबह आठ बजे ढूंडणी का बाग से चलेगी और जलाड़ी, कुल्थी व दौलतपुर होते हुए डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा से कांगड़ा पहुंचेगी। इस रूट के शुरू होने से क्षेत्र की करीब 10 पंचायतों के लोगों, विशेषकर मरीजों और तीमारदारों को अस्पताल और जिला मुख्यालय आने-जाने की बेहतर सुविधा मिलेगी।अजय वर्मा ने बताया कि बस संचालन की व्यवस्था के तहत संबंधित कंपनी आगामी 11 वर्षों तक अपनी सेवाएं देगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में करीब 11 करोड़ रुपये से सड़कों का सुधार किया जाएगा। इस दौरान डीएम पंकज चड्ढा, आरएम साहिल कपूर और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे।