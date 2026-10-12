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Kangra News: सवर्ण समाज ने यूजीसी के खिलाफ ज्वालामुखी में निकाली मशाल रैली

Tue, 13 Oct 2026 09:31 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Tue, 13 Oct 2026 09:31 AM IST
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The Savarna community held a torchlight rally against the UGC in Jwalamukhi.
ज्वालामुखी बस अड्डे के पास मशाल रैली निकाले लोग। -स्रोत ः जागरूक पाठक
ज्वालामुखी (कांगड़ा)। सवर्ण समाज के लोगों ने सोमवार देर शाम यूजीसी रोल बैक के नारे लगाते हुए ज्वालामुखी में मशाल रैली निकाली। समाज के प्रदेश अध्यक्ष रुमित ठाकुर के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने हाथों में मशालें थामकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कानून को तुरंत वापस लेने की मांग उठाई।
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रैली के दौरान वक्ताओं ने कहा कि इस कानून को वापस लिए जाने से ही सवर्ण समाज के लोगों को राहत मिल सकेगी और आने वाली पीढ़ियों को इसके प्रतिकूल प्रभावों से बचाया जा सकेगा। ज्वालामुखी में जगह-जगह स्थानीय लोगों ने मशाल यात्रा का स्वागत किया।
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रुमित ठाकुर ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए इस फैसले को जल्द वापस नहीं लिया। सवर्ण समाज आने वाले दिनों में अपने संघर्ष को और उग्र करेगा।
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