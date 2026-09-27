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Kangra News: नशे पर चोट, 63.81 ग्राम हेरोइन बरामद, महिला समेत तीन गिरफ्तार

Mon, 28 Sep 2026 06:47 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Mon, 28 Sep 2026 06:47 AM IST
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63.81 grams of heroin seized; three arrested
धर्मशाला/डमटाल/परागपुर (कांगड़ा)। जिला कांगड़ा के तीन अलग-अलग क्षेत्रों में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 63.81 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया है। पंचरुखी और डमटाल में एक महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मोइन थाना क्षेत्र में तीन युवकों से नशीला पदार्थ मिलने पर उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं।
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कांगड़ा पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा के अनुसार पंचरुखी थाना क्षेत्र में सीआईए टीम ने 26 सितंबर की देर रात गुप्त सूचना पर श्री साई यूनिवर्सिटी मोड़ के पास नाकाबंदी की थी। तलाशी के दौरान पलविंद्र सिंह (39) निवासी दवावाल कलां (बटाला) और ऋषभ कुमार (35) निवासी अवेरी (बैजनाथ) के कब्जे से 25.37 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया गया।
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उधर, पुलिस जिला नूरपुर की एसपी इलमा अफरोज ने बताया कि डमटाल स्थित हिल टॉप मंदिर के पास सीआईए टीम ने अमृतसर (पंजाब) की 43 वर्षीय सरबजीत कौर को 34.5 ग्राम हेरोइन के साथ दबोचा। आरोपी के खिलाफ डमटाल पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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तीसरी कार्रवाई में पुलिस जिला देहरा के अंतर्गत की गई है। एसपी देहरा संदीप धवल ने बताया कि मोइन थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान सूरज (दिल्ली) और डिल्ला व सुखदेव (जालंधर) से 3.94 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। तीनों को कानूनी नोटिस तामील करवाए गए हैं। पुलिस अधिकारी सभी मामलों में नशा आपूर्ति के आगे और पीछे के नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटे हैं।
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