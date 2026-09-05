Kangra News: वीकेंड पर भी धर्मशाला के अधिकांश होटलों में मंदा रहा कारोबार

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संवाद न्यूज एजेंसीधर्मशाला। पर्यटन नगरी धर्मशाला में वीकेंड पर भी होटल कारोबार को अपेक्षित रफ्तार नहीं मिल पाई। शनिवार को निजी होटलों में करीब 25 फीसदी, जबकि एचपीटीडीसी के होटलों में औसतन 50 फीसदी ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। वीकेंड के बावजूद पर्यटकों की कम आमद से होटल कारोबारियों में मायूसी रही।लगातार बारिश के कारण धर्मशाला और आसपास के पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की आवाजाही प्रभावित हुई है। होटल कारोबारियों के अनुसार वीकेंड पर अच्छी बुकिंग की उम्मीद रहती है, लेकिन इस बार कम पर्यटक आने से कारोबार प्रभावित हुआ। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि होटल, रेस्तरां, टैक्सी और अन्य गतिविधियां पर्यटकों की आमद पर निर्भर हैं। ऐसे में कम ऑक्यूपेंसी का असर पूरे पर्यटन कारोबार पर पड़ रहा है।पर्यटन नगरी के निजी होटलों में वीकेंड पर मात्र 25 फीसदी ऑक्यूपेंसी रही है। 15 सितंबर के बाद होटल कारोबार में रफ्तार आने की उम्मीद है।- विवेक महाजन, महासचिव, होटल एवं रेस्तरां एसोसिएशन धर्मशालाएचपीटीडीसी के होटलों में औसतन करीब 50 फीसदी ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है। बरसात के चलते ऑक्यूपेंसी में गिरावट आई है।-कैलाश ठाकुर, एजीएम, एचपीटीडीसी