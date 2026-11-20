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उन्होंने बताया कि यदि किसी उपभोक्ता की ओर से बिल का भुगतान तकनीकी खराबी के कारण ऑनलाइन जमा नहीं हो पा रहा है तो उपभोक्ता अपने बिजली के बिल का भुगतान नगरोटा बगवां के कार्यालय के कैश काउंटर पर सुबह 10 से दोपहर बाद तीन बजे तक कर सकते हैं। इसके अलावा जिन उपभोक्ता के मोबाइल नंबर विद्युत बिल से लिंक नहीं हैं वे उपमंडल कार्यालय में आकर अपना मोबाइल नंबर बिजली बिल के साथ लिंक करवाएं ताकि उन्हें समय-समय पर बिजली बिल भुगतान का संदेश मिल सके। संवाद विज्ञापन

उन्होंने बताया कि यदि किसी उपभोक्ता की ओर से बिल का भुगतान तकनीकी खराबी के कारण ऑनलाइन जमा नहीं हो पा रहा है तो उपभोक्ता अपने बिजली के बिल का भुगतान नगरोटा बगवां के कार्यालय के कैश काउंटर पर सुबह 10 से दोपहर बाद तीन बजे तक कर सकते हैं। इसके अलावा जिन उपभोक्ता के मोबाइल नंबर विद्युत बिल से लिंक नहीं हैं वे उपमंडल कार्यालय में आकर अपना मोबाइल नंबर बिजली बिल के साथ लिंक करवाएं ताकि उन्हें समय-समय पर बिजली बिल भुगतान का संदेश मिल सके। संवाद

नगरोटा बगवां (कांगड़ा)। नगरोटा बगवां विद्युत उपमंडल ने एक माह या इससे अधिक समय से लंबित बिजली बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं को इस सप्ताह के भीतर अपने लंबित बिलों का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। एसडीओ इशानी भट्टू ने बताया कि तय समय पर बिजली बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन बिना किसी पूर्व सूचना के काट दिए जाएंगे।