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विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के कारण जहां मरीजों को उपचार के लिए परेशान होना पड़ रहा है, वहीं कई महत्वपूर्ण सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। अस्पताल में माइक्रोबायोलॉजिस्ट और फॉरेंसिक विशेषज्ञ तक उपलब्ध नहीं हैं।सबसे अधिक परेशानी कानूनी मामलों में सामने आ रही है। अस्पताल में फॉरेंसिक विशेषज्ञ न होने के कारण कानूनी जांच से जुड़े पोस्टमार्टम करवाने के लिए शवों को डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा ले जाना पड़ रहा है। इससे मृतकों के परिजनों को अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ता है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने में भी अधिक समय लग रहा है।वहीं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट का पद खाली होने से संबंधित जांच सेवाओं पर असर पड़ रहा है। इसके अलावा अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट और मेडिसिन का एक-एक विशेषज्ञ ही तैनात है। ऐसे में उनके अवकाश पर जाने के चलते मरीजों को उपचार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है या अन्य अस्पतालों का रुख करना पड़ता है।-समय-समय पर धर्मशाला अस्पताल में चिकित्सकों और अन्य स्टाफ के खाली पदों के बारे में उच्च अधिकारियों और सरकार को अवगत करवाया जाता है। अब चिकित्सकों की तैनाती करना सरकार के हाथ में है। -डॉ. अनुराधा शर्मा, एमएस, क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला