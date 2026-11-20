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प्रमाणपत्र डाउनलोड कर रखना होगा सुरक्षितअमर उजाला ब्यूरोधर्मशाला। कांगड़ा जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को दो दिनों के भीतर नशा मुक्त विद्यालय पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। साथ ही पंजीकरण पूरा होने के बाद प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सुरक्षित रखने को कहा है।उप निदेशक गुणवत्ता एवं जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा कांगड़ा भाग सिंह ने सभी स्कूल प्रमुखों को प्राथमिकता के आधार पर प्रक्रिया पूरी करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए बीपीओ, बीईईओ और बीआरसीसी कार्यालयों के कर्मचारियों को अपने क्षेत्रों के प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों के माध्यम से पंजीकरण सुनिश्चित करवाना होगा।विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में पंजीकरण नहीं करवाने को गंभीरता से लिया जाएगा। अभियान की जिला स्तर पर निगरानी डाइट कांगड़ा के जिला समन्वयक (ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन प्रोग्राम) डॉ. संजय कुमार करेंगे। विभाग का उद्देश्य विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर स्कूलों में नशामुक्त वातावरण तैयार करना है।