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बरियाल (कांगड़ा)। राजकीय महाविद्यालय नगरोटा सूरियां में रेड रिबन क्लब के सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। डॉ. भानु के नेतृत्व में डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा की चिकित्सा टीम ने शिविर के दौरान 22 यूनिट रक्त एकत्रित किया। शिविर में महाविद्यालय के विद्यार्थियों, प्राध्यापकों, पुलिस कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। कार्यवाहक प्राचार्य प्रो. अजय कुमार ने चिकित्सा टीम और सभी रक्तदाताओं का आभार जताया। वहीं, रेड रिबन क्लब की नोडल अधिकारी प्रो. प्रिया ने शिविर को सफल बनाने के लिए सभी सहयोगियों का धन्यवाद किया। संवाद