Kangra News: विद्युत बोर्ड पेंशनरों ने मांगा बकाया एरियर

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पेंशनरों ने हाल ही में जारी पेंशन एरियर और महंगाई भत्ते के भुगतान के लिए बोर्ड प्रबंधन का आभार जताया। उन्होंने नए वेतनमान के अनुसार देय ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट का भुगतान जारी करने को कहा। बैठक की शुरुआत में विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम हिमाचल प्रदेश के राज्य महासचिव चंद्र सिंह मंडयाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया।बैठक में इकाई सचिव कुलजीवन डोगरा ने मंच का संचालन किया। वहीं कुलजीवन डोगरा, राम लाल, बीर सिंह ठाकुर और मोहिंद्र सिंह ने अपने विचार रखे। इस मौके पर सुरेश चंद, हरबंस सिंह, कर्म सिंह, गुरदेव पठानिया, कुलदीप सिंह, जालम सिंह, तिलक राज और किशोरी लाल सहित अन्य पेंशनर भी इस अवसर पर मौजूद रहे।