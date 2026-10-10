Kangra News: दशहरा उत्सव की समीक्षा बैठक अब सोमवार को

विज्ञापन

लंबागांव (कांगड़ा)। उपमंडल जयसिंहपुर के ऐतिहासिक राज्य स्तरीय दशहरा उत्सव की तैयारियों के संबंध में आयोजित होने वाली समीक्षा बैठक अपरिहार्य कारणों से टल गई है। अब यह बैठक सोमवार को आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविंद्र गोमा की अध्यक्षता में होगी। एसडीएम संजीव ठाकुर ने बताया कि प्रशासनिक कारणों से बैठक की तारीख बदली गई है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष राज्य स्तरीय दशहरा उत्सव 18 से 20 अक्तूबर तक आयोजित होगा। मुख्य आयोजन स्थल जयसिंहपुर चौगान में व्यापारियों और झूलों के लिए स्थान आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। संवाद