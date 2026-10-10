Kangra News: सफाई अभियान के चलते त्रियुंड में दो दिन रात्रि ठहराव पर रोक

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अमर उजाला ब्यूरोधर्मशाला। धौलाधार की पहाड़ियों में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल त्रियुंड में सफाई अभियान के चलते 10 और 11 अक्तूबर को रात्रि ठहराव पर रोक रहेगी। इस दौरान पर्यटकों और ट्रैकर्स को रात बिताने की अनुमति नहीं होगी। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।सफाई अभियान के दौरान व्यवस्था बनाए रखने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग की छह सदस्यीय टीम मौके पर तैनात रहेगी। प्रतिबंध के बावजूद रात्रि ठहराव करने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ उनके टेंट भी जब्त किए जा सकते हैं। दो दिन का अभियान पूरा होने के बाद पर्यटक त्रियुंड में रात्रि ठहराव कर सकेंगे।बरसात का मौसम खत्म होने के बाद त्रियुंड में पर्यटकों और ट्रैकिंग के शौकीनों की आवाजाही बढ़ी है। इसके साथ ही क्षेत्र में प्लास्टिक और अन्य कचरे की समस्या भी सामने आ रही है। इसे देखते हुए वन विभाग की ओर से सफाई अभियान चलाकर कचरे का निष्पादन किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के साथ पर्यटकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी है।कोटवन विभाग की ओर से दो दिन तक त्रियुंड में सफाई अभियान चलाया जाएगा । इस दौरान वहां पर रात्रि ठहराव पर रोक रहेगी। सैलानियों से अपील है कि वे अगर किसी भी ट्रैक या पर्यटन स्थल पर जाते हैं तो वहां पर सफाई व्यवस्था लगाए रखें और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपना सहयोग दें।- अमित शर्मा, वन मंडलाधिकारी, वन मंडल धर्मशाला