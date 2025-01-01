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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Drinking water problem in Dhared and Sehal to be resolved within a month: Kishori

धरेड़ और सेहल में एक माह में दूर होगी पेयजल समस्या : किशोरी

Wed, 04 Nov 2026 01:50 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 04 Nov 2026 01:50 AM IST
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Drinking water problem in Dhared and Sehal to be resolved within a month: Kishori
धरेड में जन समस्याएं सुनते विधायक किशोरी लाल।
बैजनाथ (कांगड़ा)। बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल ने मंगलवार को ग्राम पंचायत धरेड़ और सेहल में आयोजित कार्यक्रमों में जनसमस्याएं सुनीं। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पेयजल, सड़क, बिजली, कृषि और स्वास्थ्य से जुड़ी शिकायतें रखीं। विधायक ने अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया और शेष के समाधान के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए।
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विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास और उपेक्षित वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि धरेड़ में 33 लाख और सेहल में 25 लाख रुपये के विकास कार्य करवाए जा चुके हैं। साथ ही दोनों पंचायतों में पेयजल किल्लत को एक माह के भीतर दूर करने का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त धरेड़ के वार्ड चार में श्मशानघाट की मरम्मत व गेट निर्माण के लिए दो लाख रुपये देने की घोषणा की। कार्यक्रम में एसडीएम संकल्प गौतम और बीडीओ डॉ. विवेक गुलेरिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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धरेड में जन समस्याएं सुनते विधायक किशोरी लाल।

धरेड में जन समस्याएं सुनते विधायक किशोरी लाल।

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