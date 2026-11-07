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धर्मशाला: दिवाली से पहले और बाद यात्रियों को राहत देगा एचआरटीसी, 89 बसें दे रहीं सेवाएं

Sat, 07 Nov 2026 03:01 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला।
अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 07 Nov 2026 03:01 PM IST
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Dharamshala: HRTC to provide relief to passengers before and after Diwali; 89 buses are in service
एचआरटीसी - फोटो : अमर उजाला

धर्मशाला। दिवाली से पहले और बाद में एचआरटीसी यात्रियों को राहत देगा। एचआरटीसी की 89 बसें  दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से चलाई गई हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के धर्मशाला मंडल के मंडलीय प्रबंधक पंकज चड्ढा ने बताया कि दिवाली के मद्देनजर दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त बसें चलाई गई हैं, ताकि बाहरी राज्यों में काम करने वाले लोग आसानी से अपने घर पहुंच सकें। उन्होंने बताया कि दिवाली के दौरान धर्मशाला मंडल की 89 बसें सेवाएं दे रही हैं। रविवार को शाम सात बजे के बाद निगम की बसों के पहिये थम जाएंगे। हालांकि, यात्रियों की सुविधा के लिए जोगिंदरनगर से कांगड़ा के लिए शाम सात और साढ़े सात बजे विशेष बसें चलाई जाएंगी। दिवाली के बाद भी यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाएगी, ताकि लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी न हो।

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