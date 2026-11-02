Kangra News: विवेकानंद संस्थान को सरकार के अधीन लेने की मांग

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संवाद न्यूज एजेंसीबैजनाथ (कांगड़ा)। हिमालयन जागृति मंच ने पालमपुर स्थित विवेकानंद मेडिकल संस्थान को सरकार के अधीन लेकर इसे स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान के रूप में विकसित करने की मांग उठाई है। मंच का कहना है कि संस्थान में इलाज महंगा होने के कारण गरीब मरीजों की पहुंच से बाहर है।लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह बैजनाथ में सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रदेश महासचिव कर्नल राजमल भरमौरिया ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के प्रयासों से स्थापित इस संस्थान के लिए लोगों ने करोड़ों रुपये का दान दिया था। इसका उद्देश्य गरीबों को सस्ती दरों पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देना था।मंच ने पठानकोट-जोगिंद्रनगर रेललाइन को बड़ी रेललाइन में बदलने में हो रही देरी पर भी चिंता जताई। चौहान ने कहा कि इससे कांगड़ा-चंबा में पर्यटन और आवागमन प्रभावित हो रहा है। बैठक में बेसहारा गोवंश की समस्या और गोचर भूमि से अवैध कब्जे हटाने की मांग भी उठाई गई। मंच ने सरकार से गोवंश की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। बैठक में मंच के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. जोगिंदर सिंह राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष कमांडर हेम राज शर्मा, डॉ. राजिंदर सिंह किश्तवाड़िया, कर्नल अरविंद शर्मा, विजयपाल सिंह राणा, संचिता कुमारी, स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलदेव राज सूद और सेवा निवृत्त पुलिस महानिदेशक धर्मपाल शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे।