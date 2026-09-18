Kangra News: कंदरोड़ी में जम्मू मेल व हरिद्वार मेल के ठहराव की उठाई मांग

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ग्रामीणों ने बताया कि कंदरोड़ी स्टेशन पर दोनों दिशाओं में पर्याप्त प्लेटफॉर्म की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में यदि दोनों ट्रेनों को एक-एक मिनट का प्रायोगिक ठहराव दिया जाए तो क्षेत्र के व्यापारियों, विद्यार्थियों, सैनिकों और धार्मिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। संवाद

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डमटाल (कांगड़ा)। कंदरोड़ी रेलवे स्टेशन पर जम्मू मेल और हरिद्वार मेल ट्रेनों के एक-एक मिनट के प्रायोगिक ठहराव की मांग के संबंध में चनौर पंचायत के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा। सुदर्शन, गोवर्धन शर्मा, विकास, सोमराज, भारत भूषण और रिंकू सहित अन्य ग्रामीणों का कहना है कि स्टेशन के दायरे में हिमाचल की 25 और पंजाब के पठानकोट की छह पंचायतों की 35 से 40 हजार आबादी आती है। लंबी दूरी की ट्रेनों का ठहराव न होने से लोगों को पठानकोट कैंट या मुकेरियां जाना पड़ता है जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है।