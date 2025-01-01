फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Councillor of Kand Ward gets RD accounts opened for 28 children.

Kangra News: कंड वार्ड के पार्षद ने खुलवाई 28 बच्चों की आरडी

Sat, 10 Oct 2026 02:24 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 10 Oct 2026 02:24 AM IST
विज्ञापन
Councillor of Kand Ward gets RD accounts opened for 28 children.
अनोज विष्ट - फोटो : Archive
धर्मशाला। नगर निगम धर्मशाला के कंड वार्ड के पार्षद अनोज विष्ट ने समाजसेवा की अनूठी मिसाल पेश की है। उन्होंने पूरे मासिक मानदेय से वार्ड के 28 जरूरतमंद परिवारों के बच्चों की पांच साल की आरडी खुलवाई है। इसके तहत प्रत्येक बच्चे के खाते में पार्षद जेब से हर महीने 300 रुपये जमा करवा रहे हैं। इसके लिए वह अपने पूरे 8,400 रुपये के मानदेय का उपयोग कर रहे हैं।
विज्ञापन

पांच साल की इस आरडी योजना से प्रत्येक बच्चे के खाते में कुल 18 हजार रुपये की मूल राशि जमा होगी। इस पर मिलने वाले ब्याज को मिलाकर परिपक्वता राशि और अधिक बनेगी। यह संचित राशि भविष्य में इन बच्चों की उच्च शिक्षा और अन्य जरूरी आवश्यकताओं के लिए मददगार साबित होगी।
विज्ञापन

अनोज विष्ट ने बताया कि पदभार संभालते ही उन्होंने संकल्प लिया था कि निगम से मिलने वाले 8,400 रुपये के मानदेय को जरूरतमंद बच्चों के भविष्य पर खर्च करेंगे। कार्यकाल का पहला वेतन मिलते ही उन्होंने यह पहल शुरू कर दी थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक उनका पांच साल का कार्यकाल रहेगा, हर महीने का पूरा मानदेय इन्हीं बच्चों की आरडी में नियमित रूप से जमा होता रहेगा।

अनोज विष्ट

अनोज विष्ट- फोटो : Archive

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed