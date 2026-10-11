Kangra News: शाहपुर में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन

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रोष रैली निकालकर केंद्र के खिलाफ की नारेबाजीमुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला जलाकर जताया विरोधसंवाद न्यूज एजेंसीरैत (कांगड़ा)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित गिरफ्तारी और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में शनिवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शाहपुर ने विरोध प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शाहपुर के अध्यक्ष सुरेश पटाकू की अध्यक्षता और प्रदेश सरकार में उप मुख्य सचेतक एवं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक केवल सिंह पठानिया की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शाहपुर बाजार से रेहलू चौक तक रोष रैली निकाली। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही शाहपुर चौक पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाकर उनके इस्तीफे की मांग की गई। प्रदर्शन में एआईसीसी सचिव एवं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सहप्रभारी चेतन चौहान, कांगड़ा-चंबा के ऑब्जर्वर शांतनु चौहान, पूर्व विधायक सतपाल रायजादा सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया।केवल सिंह पठानिया ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पुलिस की ओर से किया गया कथित दुर्व्यवहार अत्यंत शर्मनाक और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।उन्होंने कहा कि आज देश के नौजवानों, महिलाओं, किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। एआईसीसी सचिव एवं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सहप्रभारी चेतन चौहान ने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद प्रियंका गांधी जी के साथ मजबूती से खड़ा है। भाजपा सरकार को लोकतंत्र का गला घोंटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रदर्शन से पूर्व केवल सिंह पठानिया सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पूर्व कांग्रेस मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया तथा चंगर क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य स्वर्गीय ओम प्रकाश गुलेरिया की शोक सभा में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।