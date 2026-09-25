Kangra News: सुधेड़ में कार सवार दो युवकों से पकड़ा चिट्टा

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धर्मशाला। पुलिस जिला कांगड़ा की सीआईए टीम ने बुधवार देर रात सुधेड़ खास में नाकाबंदी के दौरान 5.92 ग्राम चिट्टा बरामद कर दो युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चिट्टे के साथ इस्तेमाल की गई ऑल्टो कार भी जब्त की है। पुलिस के अनुसार 23 सितंबर की देर रात चंबी-धर्मशाला मार्ग पर सुधेड़ खास में नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान चंबी की ओर से आ रही ऑल्टो कार को जांच के लिए रोका गया। कार में दलविंद्र सिंह (40) निवासी जोल, जवाली, कांगड़ा और सूरज साहू (20) निवासी गुरु गोबिंद सिंह नगर, मजीठा रोड, अमृतसर से नशा बरामद हुआ। एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया कि दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाद