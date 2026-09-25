Kangra News: हॉकी में रैहन और हैंडबाल में कांगड़ा बने विजेता

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प्रतियोगिता के हॉकी फाइनल में कॉमरेड रामचंद्र राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रैहन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कलियारा को 3-1 गोल के अंतर से पराजित कर विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। वहीं, हैंडबाल के बेहद रोमांचक फाइनल मैच में जीएवी कांगड़ा ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जवाली को कड़े मुकाबले में 14-13 के अंतर से हराकर खिताब अपने नाम किया।विद्यालय के प्रधानाचार्य राम कृष्ण शर्मा ने जानकारी दी कि चार दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का 25 सितंबर को समापन होगा। समापन समारोह में एसडीएम इंदौरा डॉ. सुरेंद्र ठाकुर बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान फुटबाल और बास्केटबाल के फाइनल मुकाबले करवाए जाएंगे और इसके उपरांत मुख्यातिथि की ओर से विजेता व उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाएगा।-सेमीफाइनल मुकाबलों के परिणामफुटबाल सेमीफाइनल 1: रोज पब्लिक स्कूल सुल्याली ने एकतरफा मुकाबले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुल्याली को 4-0 गोल से हराकर फाइनल में प्रवेश किया।फुटबाल सेमीफाइनल 2: कॉमरेड रामचंद्र राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रैहन ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुगलाड़ा को 1-0 से मात देकर फाइनल का टिकट कटाया।बास्केटबाल सेमीफाइनल 1: सेंट पॉल स्कूल पालमपुर ने एम एकेडमी जयसिंहपुर को 80-35 के भारी अंतर से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई।बास्केटबाल सेमीफाइनल 2: राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डरोह ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय संघोल को 80-64 अंकों से शिकस्त देकर फाइनल में प्रवेश सुनिश्चित किया।